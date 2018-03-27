بالصور والفيديو.. مقتنيات ثمينة للملياردير السعودي وليد الجفالي تباع في مزاد ببريطانيا

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الثلاثاء، عن إقامة عائلة الملياردير السعودي الراحل وليد الجفالي مزادًا في بريطانيا لبيع مقتنياته.

وباعت أسرة الجفالي أكثر من 400 قطعة ضمن عقاراته المتنامية الأطراف في الريف الإنجليزي، وتحديدًا مدينة ساري، إلى جانب العديد من القطع الفنية المبهرة.

وكان من بين المعروضات سلة قمامة مصنوعة من جلد النعام، بيعت بمبلغ 2000 جنيه إسترليني، وقوارير خمر عتيقة، وتماثيل حدائق قد تباع بالملايين، بالإضافة إلى لوحات فنية لرسامين مشهورين على مدى التاريخ.

وشمل المزاد، الذي ستقسم قيمته على زوجاته الثلاث السابقات وبناته الخمس، أعمالًا فنية تاريخية للرسام الشهير بابلو بيكاسو، وأخرى للرسام أندي وارهول، إضافة إلى بيانو موسيقي مصنوع من الكريستال، تم بيعه بمبلغ 55 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب مدفعين من القرن التاسع عشر.

ومن بين أغلى القطع التي بيعت منحوتات “آدم وحواء” التي صنعها الكولومبي فيرناندو بوتيرو، وتم بيعها بأكثر من مليوني جنيه استرليني، كما بيعت منحوتة أخرى بمليون جنيه استرليني.

وشهد المزاد بيع ثرية سقف صممها ديل تشيهولي، بمبلغ 75 ألف جنيه إسترليني، وصحون صممها بابلو بيكاسو بيع كل واحد منها بمبلغ 12 آلف و500 جنيه إسترليني، إلى جانب لوحة للفنان أندي وارهول بيعت بمبلغ 2250 جنيه استرليني.

واستغرق المزاد قرابة 10 ساعات ونصف، وبيعت كل القطع المعروضة فيه، وجنت أسرة الجفالي في ختامه 7 ملايين و100 ألف جنيه استرليني، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونشر حساب “بونهامز” للمزادات عبر قناته بموقع “يوتيوب” مؤخراً مقطع فيديو يظهر مجموعة واسعة من المقتنيات الثمينة التي كان يمتلكها الجفالي.

وتوفي الجفالي عن عمر يناهز 61 عامًا، بعد إصابته بسرطان الرئة عام 2016، بعد خوضه معركة طلاق من زوجته السابقة، كريستينا استرادا، كلفته 200 مليون جنيه.