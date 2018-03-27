فنانة عربية لا تعارض تقديم ابنتها مشاهد “التقبيل” في التمثيل (فيديو)

أكدت الفنانة المصرية انتصار خلال برنامج “القاهرة اليوم” الذي يقدمه كل من الفنان إدوارد وريتا حرب، أنها لا تمانع مطلقًا من أن تقدم ابنتها مشاهد قبلات في التمثيل.

وردًا على سؤال طرحه إدوارد بشأن نصيحة انتصار لابنتها مع بداية دخولها الوسط الفني، قالت انتصار: إن أهم شيء ألا تجامل أحدًا مطلقًا في مجال التمثيل، “لا مجاملات في العمل، يعني ماكيير أي كلام ميعملكيش مكياج، كوافير أي كلام معيملكيش شعر، مخرج أي كلام متشتغليش معاه، دور مش عاجبك متشتغلهوش”.

وحين سألتها ريتا حرب إن كانت ستوافق على قيام ابنتها بمشاهد تقبيل، أكدت انتصار أنها لا تمانع، وعلقت: “لا تبوس عادي، هو البوس حرام ولا إيه؟ تبوس عادي، نجمات العالم اللي ياخدوا ملايين الدولارات ببوسوا عادي”.

وبعد أن سألتها ريتا إن كانت تتمنى لو أنها ولدت في مكان أكثر انفتاحًا، أجابت انتصار: “بصو يا جماعة أنا مش حرد عليكو، حسيب الجيل اللي طالع للي عندهم 10 سنين و15 سنة همه اللي يردوا عليكو”.

يذكر أن آخر أعمال انتصار مشاركتها في فيلم “رغدة متوحشة” مع رامز جلال وبيومي فؤاد وريهام حجاج وأحمد فتحي، وهو قصة علي غالب.