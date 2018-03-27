آمال ماهر تتفاعل علنًا لأول مرة مع تركي آل الشيخ منذ شائعة “اعتدائه عليها بالضرب”

تفاعلت المطربة المصرية الشابة آمال ماهرلأول مرة مع تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، منذ شائعة اعتدائه عليها بالضرب.

وجاء هذا التفاعل العلني “افتراضيًا حيث أعادت آمال نشر تغريدة (ريتويت) كتبها آل الشيخ، في حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” يقول فيها: “بالتوفيق في الانتخابات في مصر الحبيبة”.

وهذا التفاعل العلني يبدو مؤشرًا على أن آمال ماهر إما أنها تصالحت مع آل الشيخ أو أنها تنفي من خلاله ما تردد من أنها تتهم آل الشيخ بضربها أمام منزلها في القاهرة.