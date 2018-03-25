عمرو دياب يعلن عن حفل غنائي بروسيا تزامنًا مع مشاركة مصر في المونديال (صورة)

أعلن الفنان المصري، عمرو دياب، عن تنظيم حفل غنائي في روسيا، يستمر 4 أيام بمناسبة وصول منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018.

ونشر دياب عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، الأحد، صورة من “بوستر” الحفلة، الذي تضمن إعلانًا “لحفل سانت بطرسبرج بروسيا في 18 حزيران/ يونيو احتفالًا بوصول المنتخب لكأس العالم”.

وستستمر حفلات دياب من 18 إلى 22 حزيران/ يونيو، حيث أوضح “الهضبة” في معلومات نشرها عبر صفحته أيضًا كيفية الحجز باللغتين العربية والإنجليزية، ليصبح أول فنان ومطرب مصري يُنظّم مثل هذه الفعاليات في مونديال كأس العالم الذي تستضيفه روسيا هذا الصيف.

وتفاعل جمهور دياب مع الإعلان، حيث أعربوا عن “سعادتهم بتنظيم الحفل، كونهم قرروا السفر لمؤازرة المنتخب في روسيا، ومن ثم الاستمتاع بحفلات دياب”.