هل يوافق عادل إمام على شروط حسين فهمي لإنجاح “عوالم خفية”

استقر رامي إمام، مخرج مسلسل “عوالم خفية” على الفنان حسين فهمي، للوقوف أمام الزعيم عادل إمام في مسلسله الجديد كضيف شرف.

ورغم إرسال ورق السيناريو منذ أسبوع للفنان حسين فهمي إلا أنه لم يعلن عن رغبته بالقبول أو الرفض.

وعلمت “إرم نيوز” من مصدر داخل شركة الإنتاج أن عدد الحلقات التي من المقرر أن يظهر فيها حسين فهمي 5 حلقات، وأنه اشترط كتابة اسمه بشكل يليق بتاريخه، كما حدث اختلاف حول المقابل المادي، إذ طالب الفنان بالحصول على 5 ملايين جنيه، ورأت الشركة أنه مبلغ كبير ولا يتناسب مع حجم الدور، وحتى هذه اللحظة لم يتم حسم الأمر.

يذكر أن حسين فهمي التقى عادل إمام في عملين، الأول هو فيلم “اللعب مع الكبار” عام 1991، والثاني مسلسل “العراف” عام 2015.

ومن المعروف أن مسلسل “عوالم خفية” من إنتاج وإخراج رامي إمام، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويشارك في البطولة فتحي عبدالوهاب، وبشرى، ومي سليم.