بماذا علقت أحلام على تأهل اليمنية سهى المصري للعروض المباشرة في “the voice”؟

تأهلت المتسابقة اليمنية سهى المصري، مساء أمس السبت، إلى مرحلة العروض المباشرة، في برنامج المسابقات الغنائية “ذا فويس”، الذي تبثه مجموعة قنوات (إم بي سي) الفضائية.

وقالت الفنانة أحلام، التي تُشرف على تدريب سهى، عند اختيارها للمتسابقة اليمنية، لاستكمال مراحل البرنامج ضمن فريقها: “أنا سأختار الصوت الذي أشعر أنه سيعطيني أكثر وأكثر خلال العروض المباشرة، وأتوقع أنني أستطيع أنْ أشتغل عليه بشكل أكبر”.

وأضافت أحلام: “أنا سأختار الصوت الذي ينتمي للعسل الدوعني الأصيل”، متابعة: “بالفعل عند سماعي لصوت سهى، أتذوق العسل اليماني الطيب، لقد كانت -حقيقةً- عند مستوى المنافسة”.

وعاتبت الفنانة الإماراتية، المتسابقة اليمنية، بسبب “بُخلها” في إبراز الإمكانيات التي تمتلكها أثناء الغناء، إذ قالت: “أنتِ بخيلة جداً في المغنى، أنا أريد منك أثناء الغناء على المسرح، أن تذوبين المسرح بأدائك”.

من جانبها، قالت المتسابقة اليمنية سهى المصري، عقب خروجها من كواليس البرنامج: “أجمل شيء، ما قالته عني الفنانة أحلام في ختام الفقرة، قالت عني أني عسل.. بل هي العسل”.

وتنافست سُهى، في مرحلة المواجهة، مع زميلتها في الفريق نفسه المتسابقة المغربية نهاد ضريف، واختارت لهما الفنانة أحلام خلال التدريبات تأدية أغنية (صافي) للفنانة المغربية أسماء لمنور.

وشعرت أحلام خلال التدريبات، أن اختيارها لأغنية مغربية لتأديتها من قبل المتسابقتين خلال المواجهة بينهما، صب في مصلحة المتسابقة نهاد كونها مغربية، وإزاء ذلك ألزمت المدربة أحلام كلتا المتسابقتين، بالبدء بغناء موال يمني على المسرح، قبل الشروع في تأدية الأغنية المغربية؛ لتتساوى الفرص بينهما.

وتمتاز اليمن بإنتاج أرقى أنواع العسل، وعلى وجه التحديد إنتاج العسل الدوعني المُستخرج من وادي دوعن في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، والذي يُصدّر بكميات كبيرة إلى الخارج، لا سيما إلى دول الخليج، ويُعد العسل الدوعني، أجود وأغلى أنواع العسل على مستوى العالم.