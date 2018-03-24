بعد توقف”سيلفي”.. هذه أبرز بدائل السعوديين في رمضان

بعد الإعلان عن توقف المسلسل السعودي الكوميدي “سيلفي“، يزداد الحديث حول البدائل التي يتوقع أن تلقى رواجًا لدى السعوديين خلال الموسم الرمضاني المقبل، والتي برز منها مسلسل للفنانين حبيب الحبيب وأسعد الزهراني، وآخر يقدمه الفنان عبدالله السدحان بعنوان “بدون فلتر”.

وأنهى الفنانان السعوديان الحبيب والزهراني تصوير ما يقارب 80% من حلقات المسلسل، الذي يتم تصويره في دبي.

وبحسب موقع العربية نت، قالت مصادر إن العمل، الذي يشرف عليه الكاتب خلف الحربي، “سيشهد تنوعًا في الحلقات والمضمون، وإنه سيكون في قالب كوميدي اجتماعي، وستُقدم الحلقات على أجزاء، حيث تتكون كل حلقة من 5 أجزاء”.

بدون فلتر

العمل الثاني المرشح بقوة ليحل محل “سيلفي” هو مسلسل “بدون فلتر” الذي يقوم ببطولته الفنان عبدالله السدحان، الرفيق السابق للنجم السعودي ناصر القصبي.

وكان السدحان كشف، في تصريحات سابقة، أن مسلسل “بدون فلتر” يعتمد على رؤية مختلفة تهدف إلى استقطاب مواهب سعودية شابة، سواء على مستوى الإخراج أو التأليف، والتي ستغير مسار الدراما السعودية تمامًا، وفق تعبيره.

وقال: “”فوجئت بأفكار فنية رفيعة المستوى، لم يسبق لي في تجاربي السابقة أن خضت مثلها، ثم لا ننس التقنية الاحترافية في التصوير والتي ستعطي شكلًا مذهلًا للشاشة السعودية”.

ووقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مع مؤسسة فن المحلية عقد إنتاج 30 حلقة من المسلسل، ليتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وكان مسلسل “سيلفي”، الذي حاز مشاهدات هائلة في مواسمه الرمضانية السابقة، قد تم إيقافه بسبب عرض بطل العمل الفنان ناصر القصبي مسلسل “العاصوف” في شهر رمضان المقبل.