شاهد.. حفل زفاف علا الحريري بحضور رئيس الحكومة اللبنانية (صور وفيديو)

أقيم، مساء أمس الجمعة، بمنطقة صيدا حفل زفاف علا الحريري كريمة بهية الحريري عمة رئيس الحكومة اللبنانية الحالي وأخت الراحل رفيق الحريري.

وزفت ابنة عمة سعد الحريري للشاب بلال محمد نحولي وهو ابن أحد أكبر عائلات منطقة الهلالية في صيدا.

وشهد الحفل حضور رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى جانب عدد من الشخصيات من نجوم الفن والسياسة.

وظهر الحريري في مقطع فيديو عرض على شاشة كبيرة في الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس مقدمًا التهنئة للعريسين، قبل أن تبدأ مراسيم الرقص فرحًا داخل القاعة.

وكان الحريري حضر كشاهد، الأربعاء الماضي، احتفالًا أقامته عمته بهية الحريري في قصر العائلة لعقد قران العروسين، وسط حضور العديد من الأصدقاء والمشاهير.

وتم الاحتفال بالعروسين في فيلا العائلة في الهلالية بحضور الأقرباء والأصدقاء، كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور الزفاف وقبله عقد القران.

