إطلاق سراح الإعلامية المصرية ريهام سعيد

أطلقت الجهات الأمنية في مصر اليوم الجمعة، سراح الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها “صبايا الخير”، تنفيذًا لحكم البراءة الذي حصلت عليه.

وخرجت ريهام سعيد بصحبة فريق عمل البرنامج من قسم شرطة السلام ثان شرق العاصمة القاهرة، عقب إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقرار صحة الإفراج عنهم.

وذكرت مصادر في قناة النهار أن الإعلامية ريهام سعيد ستعود لتقديم برنامجها مجددًا بعد إجازة أسبوعين.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن ريهام ستجتمع بفريق عملها لتحديد بعض الأمور الخاصة بالبرنامج وطريقة عملها.

وقضت محكمة مصرية، الأربعاء، ببراءة ريهام سعيد من الاتهامات التي وُجهت إليها بـ”التحريض على الخطف، والإتجار بالبشر، وإذاعة ما يُكدِّر السلم والأمن في المجتمع”.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قد قررت حبس مُعِدَّة ومصور برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، قبل أن تضم إليهما المذيعة والمدير الفني ورئيس تحرير البرنامج، في اتهامهم بـ”التحريض على خطف طفلين”.