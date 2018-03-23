ميريام كلينك تعلن نبأ وفاة “عشيقها” (صورة)

أعلنت عارضة الأزياء والمغنية اللبنانية، ميريام كلينك، عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام”، عن وفاة أحد الأشخاص دون أن تسمّه أو تكشف هويته، واكتفت بالتعليق: “الله يرحمك حياتي كتير بكير، قلتلك ما تموت، عشيقي مات”.

وأرفقت ميريام صورة لأشخاص يحملون نعشًا، تعود إلى جنازة المطرب الفرنسي دانيال دارك، فيما لم تلمح ميريام إن كانت تقصده خاصة وأنه توفي قبل 5 سنوات من الآن.

كما لم تكشف ميريام إن كان الشخص الذي توفي أحد أقربائها أو معارفها أم شخصية مشهورة معجبة بها.

وتثير العارضة اللبنانية الجدل بين الفترة والأخرى، وذلك بسبب ما تقدمه من أغان يصفها كثيرون بأنها “هابطة” و”إباحية”.