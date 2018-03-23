محامو الممثل الشهير بيل كوسبي يطالبون بتغيير القاضي‎

المصدر: أ ف ب

طالب محامو النجم الأمريكي المعروف بيل كوسبي، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، بتغيير القاضي بحجة أن زوجته مدافعة معروفة عن ضحايا اعتداءات جنسية.

وتقدمت هيئة الدفاع بقيادة المحامي الشهير توم ميزيرو بطلب من محكمة “مونتغومري كاونتي” في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية لتغيير القاضي ستيفن أونيل، بسبب “احتمال واضح للانحياز” ناجم عن مواقف زوجته القريبة من جمعيات ضحايا اعتداءات جنسية.

ولفت الدفاع إلى أن زوجة القاضي تعاونت مع جمعية تنوي تنظيم تظاهرات أمام المحكمة خلال المحاكمة على ما جاء في وثيقة الطلب.

وأتى الطلب مع اقتراب المحاكمة الثانية لبيل كوسبي، التي تتهم فيها اندريا كونستاند، النجم التلفزيوني (البالغ ثمانين عامًا) بأنه اعتدى عليها جنسيا بعدما خدرها في عام 2004.

وكانت محاكمة أولى في حزيران/يونيو، برئاسة القاضي أونيل، أدت إلى انقسام هيئة المحلفين وإلغائها لاحقًا.

وسمح القاضي أونيل للادعاء في المحاكمة الجديدة، التي تنطلق مطلع نيسان/أبريل، باستدعاء 5 ضحايا لبيل كوسبي مع أن اتهاماتهن ليس موضع ملاحقات جنائية.

وخلال المحاكمة الأولى لم يسمح للمدعي العام باستدعاء ضحية أخرى مفترضة تدعى كيلي جونسون تتهم كوسبي بملامسات جنسية في العام 1996.

وبعد إلغاء المحاكمة الأولى، استعان بيل كوسبي بالمحامي توم ميزيرو، الذي اشتهر خصوصًا بالدفاع عن نجوم تمت تبرئتهم من اعتداءات جنسية ولا سيما مايكل جاكسون عام 2005 والذي كان متهما بانتهاكات جنسية على قاصر.