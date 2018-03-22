عربون صداقة للمثليين.. “بريجيت ماكرون” تكشف اسم أقرب “سيدة أولى” إلى قلبها (صور)

أدلت “بريجيت ماكرون” زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصحيفة “باري ماتش” بتصريح أثار دهشة المتابعين، فعند سؤالها عن السيدة الأولى التي تتفاهم معها أكثر من غيرها كان جوابها : “غوتييه ديستيناي”، وهو زوج “زافييه بيتل” رئيس وزراء لوكسمبورغ الذي اعتبر أحد أشهر الأشخاص المثليين الذين ينشطون في عالم السياسة.

وقالت بريجيت للصحيفة بحماس :”أعشقه ! إنه المفضل لدي”.

وتوطدت العلاقة بين زوجة الرئيس الفرنسي وزوج رئيس وزراء لوكسمبورغ منذ أول لقاء بينهما سنة 2016، خلال الحملة الانتخابية لإيمانويل ماكرون، والتقى الأزواج الأربعة عدة مرات بعدها.

وكان “غوتييه ديستيناي” قد صرح بدوره على هامش زيارة ماكرون وزوجته للوكسمبورغ في أغسطس 2017 ، معلقًا على صور تجمع الرباعي :”صداقة جميلة مع السيدة ماكرون”.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء لوكسمبورغ وزوجته كانا في زيارة رسمية إلى فرنسا يوم 19 مارس الحالي، رفقة ملك لوكسمبورغ “الدوق الأكبر هنري” وعقيلته ماريا تيريزا.

وخلق غوتييه ديستيناي الحدث خلال اجتماع منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” السنة الماضية،عندما التقط صورة إلى جانب السيدات الأوائل، كميلانيا ترامب وبريجيت ماكرون كأول “سيد أول” في التاريخ.