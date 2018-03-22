غادة عادل: انتظروا فيلمي الجديد.. ولن أظهر في دراما رمضان لهذا السبب

قالت الفنانة المصرية غادة عادل، إنها سوف تعود إلى شاشة السينما، من خلال فيلمها مع النجمين كريم عبدالعزيز ومنة شلبي.

وأضافت في تصريحات خاصة لإرم نيوز: “أشارك كريم عبدالعزيز في فيلم (نادي الرجال السري)، وهو اسم مؤقت ومن المحتمل أن يبدأ التصوير في مايو المقبل”.

وتابعت غادة: “الفيلم من تأليف أيمن وتار وإنتاج شركة أوسكار، ومن الصعب الكشف عن تفاصيل الدور؛ لأن الفيلم ما زال في مرحلة الكتابة، ولكن القصة بشكل مبدئي تؤكد أن الفيلم سيكون عملاً سينمائيًا مختلفًا ويعتمد على الإثارة والأكشن”.

وعن تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قالت: “أشعر بسعادة كبيرة؛ لأن التكريم من قبل مهرجان كبير ووسط نخبة كبيرة من النجوم، يؤكد أن أرشيفي الفني يضم أعمالاً جيدة فضلاً عن أن التكريم يجعلني أدقق في اختياراتي ويحملني مسؤولية تقديم أعمال ذات مستوى فني محترم؛ حتى أفوز برضا الجمهور وإعجاب النقاد”.

وبشأن الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تابعت: “أنا معجبة بهذه الدورة؛ لأنها نجحت في جذب النجوم، كما أن الأفلام المشاركة ذات مستوى فني مميز، ونجاح المهرجان واستمراره له فوائد كثيرة، منها أنه يساعد على التقارب الثقافي بين شعوب الدول الإفريقية ويسمح لصناع السينما بتبادل الخبرات والمهارات”.

وأضافت بشأن سبب غيابها عن دراما رمضان: “أنا لست موظفة حتى ألتزم بتقديم عمل درامي كل عام، فقد فضلت الغياب لأنني لم أجد عملاً دراميًا جديدًا يضيف لرصيدي الفني، أنا عاشقة للتجديد ولن أكرر شخصيات سبق أن قدمتها من قبل”.

وعن نجاح تجربتها في التلفزيون كمقدمة برنامج، قالت: “أتصور أن نجاح برنامجي (تع اشرب شاي) سببه الوحيد هو أنني أظهر بشكل تلقائي وعلى طبيعتي، لذا أحب الجمهور البرنامج”.