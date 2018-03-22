بالصور.. سعوديات يحتفين بوصول النجم الوسيم إيان سومرهالدر للمملكة

ستكون معجبات النجم الأمريكي الوسيم “إيان سومرهالدر” في السعودية، على موعد معه مساء اليوم الخميس في مدينة جدة ضمن مشاركته في فعالية فنية بالمدينة الساحلية التي سيتاح لبناتها لقاء الشاب المعروف بوسامته، فيما اختارت بنات باقي مدن المملكة المعجبات بـ”ايان” الترحيب به على طريقتهن.

ووصل الفنان إيان إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة للمشاركة في فعالية “سعودي كوميك كون”، التي تقام في الفترة من الـ 22 إلى الـ 24 من آذار/مارس الجاري في ساحة (بنش مارك) بجدة وتتضمن بضع فقرات ترفيهية.

ويشارك إيان في فقرة من الفعالية تحت عنوان “اسأل نجمك” أمام جمهور مختلط من المتوقع أن يغلب عليه الشابات من المعجبات بالنجم الوسيم الذي يحل للمرة الأولى ضيفاً على السعودية.

وظهر الشاب في صور بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، كما نشر مقطع فيديو أشار فيه لمشاركته في فعالية مساء يوم الخميس، ليجد تفاعلاً لافتاً من قبل معجبيه الكثر.

وبينما أعلنت كثير من السعوديات المقيمات في مدينة جدة عزمهن الحضور، اختارت معجبات “إيان” المقيمات في مدن سعودية أخرى الترحيب به عبر تدويناتهن في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صوره وإبداء إعجابهن بوسامته.

كما شاركن في توجيه الأسئلة له عبر تغريدات في موقع “تويتر”، وغالبيتها أسئلة تتعلق بحياته الخاصة.

قلبي تعب من الجمال — Le Zeldaa ????????‍♀️✨ (@LeZeldaa) March 22, 2018

يمه يا بنات هذا متى جاء ليه محد قال لي ????? — BushrA (@Ib1Il) March 22, 2018

ويبلغ الفنان إيان جوزيف سمرهولدر من العمر 39 عاماً، وهو متزوج من الممثلة وكاتبة السيناريو والمخرجة الأمريكية الشهيرة “نيكي ريد” منذ العام 2015، وله منها طفلة ولدت العام الماضي وتدعى ودي سوليلي.

وإيان ممثل وعارض أزياء ومنتج أمريكي اشتهر بدوريه “دامون سلفاتور” في فيلم “يوميات مصاص دماء” و”بون كارليل” في فيلم “لوست”.