الفنان السوري بشار اسماعيل لـ “إرم نيوز”: هذه ملامح شخصيتي في “رائحة الروح” (فيديو)

كشف الفنان السوري بشار اسماعيل في حديث مع موقع “إرم نيوز” عن شخصيته في مسلسل “رائحة الروح”، إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي وإخراج سهير سرميني.

وقال اسماعيل، إنه يؤدي شخصية مختلفة عما قدمه سابقًا وسيظهر بشخصية لحام، وعامل في مذبح للأبقار يكتشف فسادًا في مكان عمله، وعندما يسعى إلى فضيحة الفاسدين يتعرض لحادثة متعمدة تدخله المستشفى.

وأضاف، أن شخصيته تتميز بمواصفات الرجولة والشهامة والصدق والإخلاص وبرغم علاقته القوية والجميلة مع زوجته يجد نفسه مع تقدم أحداث العمل يتزوج من امرأة أخرى قاصدًا حمايتها.