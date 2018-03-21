“كيف تصنع فيلمًا دون كاميرا”.. مبادرة جديدة لتطوير السينما المصرية

قال الفنان المصري القدير محمود حميدة، إن صناعة السينما في مصر يحاصرها خطر كبير؛ لأن أغلب المهتمين بها يبحثون عن التمويل قبل أي شيء آخر.

وأضاف في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”: “الأصل في أي عمل إبداعي هو الفكرة، وعندما تولد الأفكار بطريقة سليمة وصحية، يتم تنفيذها بشكل ناجح، وخطوات صناعة الأفلام تغيرت، إذ يبحث السيناريست قبل الكتابة عن شركة إنتاح وتمويل، والعقل يقول، إن عليه أن ينتهي من كتابة فيلمه ثم يبحث عن المنتج”.

وتابع حميدة: “أنا مؤمن بالتطور التكنولوجي الذي فرض نفسه، وأرى أنه بات في استطاعة أي إنسان محب للسينما أن يقدم فيلمًا من خلال جهاز الموبايل، لذا أطرح مبادرة (كيف تصنع فيلمًا دون كاميرا) لتشجيع الأطفال على عمل أفلام حتى وإن كانت عن يومياتهم، هذا الأمر سوف يفرز جيلاً مختلفاً من المبدعين في مصر، قادراً على التعبير عن أفكاره قبل أن يبحث عن تمويل”.

وأوضح محمود حميدة، الذي يشارك في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أنه في الفترة الأخيرة ظهرت مهرجانات لسينما الموبايل، وهذا الأمر يؤكد أن مبادرته سوف تحقق نجاحًا كبيرًا وتلقى قبولًا.