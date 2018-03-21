ما الذي وعدت به دارين حمزة جمهورها في “فرصة أخيرة” (فيديو)

أنهت النجمة اللبنانية دارين حمزة تصوير دورها في بطولة المسلسل السوري “فرصة أخيرة”، إنتاج شركة قبنض وإخراج فهد ميري.

وأوضحت النجمة دارين حمزة لـ “إرم نيوز” أثناء لقائها في الكواليس قبل يوم من إنهائها تصوير العمل وذلك بعد خمسة أشهر متواصلة، بأنها تؤدي شخصية “نايا” وهي سيدة تبحث عن استقرارها واستقرار عائلتها وتمر بأحداث كثيرة خلال العمل.

ووعدت حمزة جمهورها بشخصية مختلفة وجميلة وأجواء رومانسية ممتعة سيعيشها الجمهور خلال مشاهدة العمل.

كما كشفت عن اعتذارها عن تصوير أكثر من عمل بسبب انشغالها في أداء دورها في بطولة “فرصة أخيرة” لفترة طويلة.