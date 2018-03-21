وفاء عامر: أمي غيرت مصير حياتي.. وهذه رسالتي لها في عيد الأم

قالت الفنانة المصرية وفاء عامر، إن الاحتفال بعيد الأم يجعلها تشعر بالفرحة والامتنان لوالدتها التي وقفت بجانبها ودعمتها كي تصل للجمهور، وتحقق النجاح في الساحة الفنية.

وأضافت في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”: “الأم المصرية بشكل خاص تتحمل كل الصعاب من أجل أن ترى أبناءها في خير وسعادة، ومهما كانت الظروف، لديها حلول لمواجهة صعوبات الحياة”.

وتابعت وفاء عامر: “أمي غيرت مصير حياتي، ففي بداية المشوار وجدت صعوبات كثيرة، وكانت كل الأبواب مغلقة، وأذكر أن اليأس تملك مني ذات مرة، فذهبت إلى أمي وقلت لها سوف أبحث عن وظيفة لأنني تعبت من البحث عن فرصة أعبر من خلالها للجمهور”.

واستطردت: “رفضت أمي وطلبت مني عدم التنازل عن حلم التمثيل، فبدونها كانت حياتي تبدلت، وفي عيد الأم يجب أن أرسل لها رسالة شكر وحب وامتنان وأدعو لها بالصحة”.

يذكر أن وفاء عامر حققت نجاحًا فنيًا كبيرًا، خاصة في الفترة الأخيرة من خلال دورها في مسلسل “الطوفان” الذي أدت فيه دور الابنة المخلصة لأمها والتي لا تريد إلا رضاها.

وتعود عامر هذا العام في دراما رمضان من خلال مسلسل “نسر الصعيد” أمام محمد رمضان.