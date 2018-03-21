بعد عوائق عديدة.. هيفاء وهبي تبدأ تصوير “لعنة كارما”

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لتصوير مشاهدها في مسلسل “لعنة كارما”، المقرر مشاركته في السباق الرمضاني المقبل 2018، غدًا الخميس، بأحد فيلات المنصورية بالقاهرة.

وتجسد هيفاء دور نصابة تدعى كارما، يتسبب وقوعها في غرام بطل العمل في انقلاب حياتها رأسًا على عقب.

وواجه المسلسل العديد من العوائق خلال الآونة الأخيرة، بدأت باعتذار المخرج إسماعيل فاروق، والفنان محمد رجب، وعدم الانتهاء من التعاقدات مع النجوم المشاركين، فضلًا عن الديكورات.

وجارٍ حتى الآن التعاقد مع الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، الذي انضم له باسل الزارو ونبيل عيسى، وشيرين.

و”لعنة كارما”، من تأليف عبير سليمان، وإخراج خيري بشارة، ويعد التعاون الثاني بين هيفاء وهبي، والمنتج ممدوح شاهين، بعد مسلسل “الحرباية”.