علي بدرخان: لم أقدم تنازلات طوال مشواري.. والتكريم مصدر سعادة

اختارت الجمعية العُمانية للسينما، في مهرجان مسقط السينمائي الدولي بدورته العاشرة، المخرج المصري علي بدرخان ومواطنه الفنان عمرو واكد للتكريم، هذا العام.

وتنطلق فعاليات الدورة العاشرة في الفترة من الـ 26 وحتى الـ 31 من مارس/آذار الجاري، كما سيتم تكريم الفنان السوري غسان مسعود، إلى جانب عدد من نجوم وصناع السينما العالميين والعرب، منهم الممثل الإيطالي فرانكو نيرو، ونجم بوليوود مانيشيا كورلا، والهندية الأمريكية ميرا نير.

وعلق علي بدرخان في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” على اختياره للتكريم، قائلاً: “لا خلاف على أن التكريم مصدر سعادة، وعندما يأتي من دولة عربية شقيقة، يمنح المبدع ثقة في نفسه وفي اختياراته، فقد أخلصت لمهنتي ولم أقدم تنازلات طوال مشواري تخرجني من حسابات الجمهور”.

وأضاف: “تعودنا أن يكون التكريم بعد وفاة المبدع؛ ولأن هذه الأفكار تغيرت وأصبحنا نكرم ونحن على قيد الحياة، لذا أوجه الشكر لإدارة مهرجان مسقط السينمائي”.

ونجحت الجمعية في جذب عدد كبير من الأفلام المشاركة فى أقسام المهرجان المختلفة، منها 8 أفلام مصرية في أقسامه المختلفة، وقد بلغ عدد الأفلام المشاركة 95 فيلمًا وتشارك مصر بفيلم “شهر عسل”، وهو تجربة جديدة شارك فيها مجموعة جديدة من الشباب، منهم عبدالرحمن مالك وسلمى حسن ومحمد درويش وعصام زيدان وريهام ماهر وميلاد مراد وهاجر أحمد، ومن تأليف كريم الخضراوي وإخراج محمد عادل وهو فيلم روائي طويل.

كما تشارك مصر في قسم الأفلام الوثائقية الطويلة بفيلم “جان دارك مصرية” ومدته 85 دقيقة للمخرجة إيمان كامل.