بالفيديو.. فنان سوداني شهير ينفعل على الجمهور لسبب “لا يصدق”

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، يوثق جانبًا من حفل الفنان السوداني الشهير، محمد الأمين حمد النيل، وانفعاله على الجمهور لسبب “لا يصدق” وهو أن الجمهور حاول الغناء معه والتفاعل؛ ما أثار غضب الفنان السوداني رغم أن جميع الفنانين حول العالم يسعون عادة إلى مثل هذا التفاعل مع الجمهور.

وأظهر مقطع الفيديو، الفنان، وهو يهز رأسه معترضًا على الجمهور الذي كان يغني برفقته، لكن مع ذلك تابع الجمهور الغناء معه. فتوقف “الأمين” عن الغناء، وقال بشكل حازم “ماهو يا تغنوا انتوا يا أغني أنا”، ولإصراره على موقفه قام بإيقاف الفرقة الموسيقية، وسط صيحات وصفير الجمهور.

وأصر مجددًا: “لا بجد يعني يا تغنوا انتوا يا أغني أنا”، متابعًا: “يعني انا ماحقدر أأدي كويس يعني لو عايز اتصرف بالاداء ما حأقدر”. قبل أن يعاود الغناء مجددًا بأغنية أخرى، واعتذر لاحقًا للجمهور.

يذكر أن الفنان محمد الأمين يعدّ من أيقونات الغناء والموسيقى السودانية المعاصرة، وساهم بشكل كبير في تطوير الموسيقى السودانية ونشرها خارج البلاد.