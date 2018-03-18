نقل أول مذيعة عربية لـ”الفوازير” إلى العناية المركزة (صورة)

تعرضت المذيعة المصرية آمال فهمي، اليوم الأحد، إلى أزمة صحية مفاجئة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى المعادي للقوات المسلحة في العاصمة القاهرة.

ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية عن مصادر قولها، إن توجيهات صدرت من جهات بالدولة بسرعة نقل الإذاعية الكبيرة إلى أحد المستشفيات العسكرية للتعامل مع حالتها على نفقة الدولة.

وتناقل إعلاميون وصحافيون مصريون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي نقل “ماهر” للعناية المركزة في حالة صحية خطيرة، وسط تخوف من تدهور حالتها إلى الأسوء خلال الساعات المقبلة بسبب كبر سنها.

وتعد آمال فهمي التي ولدت عام 1926، أول من أدخل الفوازير في الإذاعة العربية من خلال برامجها الشهيرة “فوازير رمضان”، و”على الناصية” الذي جرى تقديم بعضها بداية من عام 1955.

وحازت الإذاعية الشهيرة التي تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة على جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة بعدما قدمت عددًا من التحقيقات الإذاعية المميزة.

وعُينت فهمي في الإذاعة والتليفزيون عام 1951 قبل أن تحصل على لقب “ملكة الكلام” للوطن العربي، كما اعتبرت أول سيدة مصرية ترأس إذاعة الشرق الأوسط عام 1964.

ومن أبرز أعمالها الإذاعية إجراء حوار مع أحد الجنود الجزائريين في ميدان الحرب خلال الاحتلال الفرنسي، وكذلك قضية الطفلتين نسمة وبسمة، إلى جانب إجرائها حوارًا مع بعض عمال المناجم على عمق 200 متر تحت سطح الأرض.