حكم قضائي جديد بحق بطلة كليب “بص أمك”

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة المطربة ليلى عامر بطلة كليب “بص أمك” ومنتج العمل ومخرجه.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة حكمًا بقبول استئناف المتهمين في قضية كليب “بص أمك”، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح الجيزة بالحبس عامين ضد بطلة الكليب، والحبس 6 أشهر لمخرج الكليب ومنتجه.

وجاء الحكم الصادر من المحكمة بعد استماعها لدفاع المتهمين، الذين أكدوا على كيدية البلاغ ضد الكليب وعدم جدية التحريات، وكذلك بطلان إجراءات الضبط والتفتيش.

ورفض دفاع المتهمين الأحكام الصادرة ضد أبطال العمل؛ كونها بنيت على باطل من خلال وضع لقطة “بص أمك” ضمن الفيديو كليب خلسة دون علم فريق العمل.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة جنح الجيزة بالحبس عامين ضد بطلة الكليب ليلى عامر، بينما قضت بالحبس 6 أشهر لمخرج الكليب ومنتجه سمير المراغي، في الوقت الذي قضت فيه بالحبس 3 أشهر للفنان مجدي عبدالحليم الذي ظهر في الكليب.

يذكر أن النيابة العامة في مصر أحالت المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بعد بلاغات قدمت ضدهم، عقب بث الكليب بعد مواجهتهم بالتهم المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية.