إحالة فيفي عبده إلى نيابة الأموال العامة

أحالت وزارة المالية في مصر، الفنانة فيفي عبده، إلى نيابة الأموال العامة؛ لاتهامها بالتهرب من دفع الضرائب.

وقال مصدر بوزارة المالية لموقع “إرم نيوز”، إن الوزارة أحالت الفنانة فيفي عبده إلى نيابة الأموال العامة، بتهمة إخفاء نشاطها الفني الحقيقي، وعدم تسجيل إيرادات أعمالها الفنية.

وأشار المصدر إلى أن موظفي الوزارة أجروا تحقيقات في ملف فيفي عبده الضريبي واكتشفوا عدة قضايا تهربت فيها الفنانة من الدفع، ويجري التحقيق في مصادر تلك الأموال.

وأوضح أن الراقصة المصرية الشهيرة أخفت إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، حيث تم فحص جميع إيراداتها وتسجيلها في مذكرة وافق عليها وزير المالية وأحال الملف للنيابة والتحقيق.

ووفقًا للمصدر فإنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد استدعاء “فيفي” للنيابة بهدف الاستماع إلى أقوالها.