بالفيديو والصور.. عبدالله السدحان في كواليس مسلسل “بدون فلتر”

انطلق تصوير المسلسل السعودي “بدون فلتر” من بطولة النجم عبدالله السدحان، والمقرر عرضه في شهر رمضان على القناة السعودية.

وتم تصوير أولى حلقات المسلسل التي تحمل عنوان “النحات” وذلك في محافظة الشقراء في المملكة، وفق “العربية نت”.

ويشارك السدحان في البطولة كل من الفنانين يوسف الجراح وسعد الخضر وإبراهيم الحساوي وعبدالله السناني، والكويتيين سعد الفراج وحسن البلام، فيما تشارك كل من الفنانات فاطمة الحوسني، ونيرمين محسن، وأميرة محمد.

وكشف السدحان أن مسلسل “بدون فلتر” يعتمد على رؤية مختلفة تهدف إلى استقطاب مواهب سعودية شابة، سواء على مستوى الإخراج أو التأليف، والتي ستغير مسار الدراما السعودية تمامًا، وفق تعبيره.

وقال: “”فوجئت بأفكار فنية رفيعة المستوى، لم يسبق لي في تجاربي السابقة أن خضت مثلها، ثم لا ننسى التقنية الاحترافية في التصوير والتي ستعطي شكلاً مذهلاً للشاشة السعودية”.

يذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون كانت قد وقعت مع مؤسسة فن المحلية عقد إنتاج 30 حلقة من المسلسل، ليتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.