المطرب محمد نور ينضم لنجوم الحفلات الغنائية في السعودية

صباح الخير علي كل حبايبي يومكم جميل انً شاء الله لكل جمهوري الجميل الي في السعوديهً انً شاء الله الحفله شهر ابريل القادم

A post shared by Mohamed nour (@mohamed_nour_official_1) on Mar 14, 2018 at 3:18am PDT