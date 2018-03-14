المطرب محمد نور ينضم لنجوم الحفلات الغنائية في السعودية

تواصل الهيئة العامة للترفيه، استقطاب المطربين لإقامة حفلات غنائية في المملكة العربية السعودية، في ظل التغيير الذي تشهده المملكة خلال الآونة الأخيرة نحو المزيد من الانفتاح على الفن والثقافة.

واستطاعت جدة أن تستحوذ على عدد كبير من نجوم الغناء، وأحدثهم المطرب المصري محمد نور، الذي انضم لقائمة المطربين الذين سيطلون على جمهورهم السعودي للمرة الأولى.

وأعلن عضو فريق “واما الغنائي” إحياءه حفلاً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، من خلال منشور عبر حسابه على انستغرام جاء فيه: “صباح الخير على كل حبايبي.. يومكم جميل إن شاء الله لكل جمهوري الجميل الي في السعودية إن شاء الله الحفلة شهر أبريل القادم”.

ويأتي حفل نور ضمن سلسلة حفلات في جدة، يفتتحها النجم المصري تامر حسني في نهاية مارس الجاري، ويأتي من بعده حفل للمطرب محمد حماقي في الخامس من أبريل المقبل، وفي اليوم التالي السادس من أبريل يحيي المطرب اللبناني وائل جسار حفله الأول في المملكة، بينما لم يحدد نور موعد حفله واكتفى بإعلان أنه في أبريل.

وتشهد المملكة تغيرات ثقافية واجتماعية شملت عددًا من الفعاليات الفنية، التي أقيمت أخيرًا في إطار رؤية 2030 التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ومنها أول عرض أوبرالي يجسّد قصة الحب الشهيرة عنتر وعبلة في مسرحية تم عرضها في جامعة الأميرة نورة، والذي جاء بعد أيام قليلة من إعلان السلطات السعودية عن خطط لبناء أول دار للأوبرا في المملكة.