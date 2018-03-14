ستيفن هوكينغ.. عالم فيزياء عجز عن حل لغز “النساء”

برز في مجال الفيزياء حتى أصبح أحد رموزها، وذاع صيته حين تحدى أصعب إعاقة يمكن أن يواجهها إنسان وهي مرض التصلب الجانبي الضموري، ونجح في تفسير العديد من الظواهر في عالم الفيزياء؛ ولكنه عجز عن تفسير لغز النساء.

كان للنساء أثر كبير في حياة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج، الذي رحل عن الحياة اليوم عن عمر يناهز 76 عامًا، وسيطرن على تفكيره، فقد كانت له شقيقتان أصغر منه ارتبط بهما بشدة، كما تعددت علاقاته العاطفية.

ورغم إصابة ستيفن بالمرض، لكن نساء تواجدن في حياته، بل ورافقنه عبر سنوات طويلة، ولولاهن ربما لم يكتب له العيش طويلًا.. لقراءة الخبر والتفاصيل اضغط هنا.