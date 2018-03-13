آخر صورة للفنان الكويتي الراحل عبدالله الباروني

رغم حالة الصدمة المخيّمة على الوسط الفني في الكويت، منذ صباح اليوم، بعد الإعلان بشكل مفاجئ عن وفاة الفنان الممثل الكويتي عبدالله الباروني، إلا أن شهادات رفاقه ومتابعيه التي تحكي تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته ما زالت تتكشف شيئًا فشيئًا، وسط غموض حول أسباب الوفاة المفاجئة.

وتداول ناشطون صورة نشرها الباروني قبل ساعات بحسابه في سناب شات، تعد الأخيرة قبل إعلان وفاته، ما يثير مزيدًا من علامات الاستفهام، حيث ظهر الراحل بصحة جيدة.

ضفت سنابه ولقيت هذي الصوره قبل ١٥ ساعه سبحان الله مايدري انه بعد ساعات بيموت الله يرحمه يذكرونه كم يوم الناس ثم محد يتحسر عليه الا اهله الله يعوضه شبابه بالجنه #عبدالله_الباروني pic.twitter.com/T4U4fnhU6m — الله ربي (@allahiil) March 13, 2018

وفي جانب آخر، كشف الفنان الكويتي فهد البناي، تفاصيل موقف دار بينه وبين الراحل في نهاية آخر يوم قبل وفاته، حيث لم يكن أحد منهما يتصور أن يكون مشهد الختام للفنان عبدالله الباروني.

وروى البناي ما قال إنها صورة “الوداع الأخير”، حيث كتب على حسابه الشخصي على “انستغرام”، قائلًا: “من ساعات وتحديدًا أمس كنت أمثل معاه مشهد ونضحك، وكنت اطفره كالعادة واخرعه من المرتفعات..استغربت بعد ما خلص مشهده معاي من بعيد قتله يعطيك العافيه الباروني، ناداني وحضني حيل ويقولي انت ممتع الشغل معاك فهوود الله يوفقك”.

وتابع فهد: “استغربت والله لأني مشتغل معاه من قبل، أول مرة يحضني بهالشكل”.

وقد استهل الممثل الكويتي “عناق الوداع” بقوله: “من الصبح والله مصدوم وموعارف شكتب عن هذا الإنسان الخلوق، الله يرحمه”، مقدمًا عزاءه لأسرة الراحل ومحبيه.

وفوجئ الجمهور والوسط الفني الخليجي، اليوم الثلاثاء، بوفاة الفنان الكويتي عبدالله الباروني عن عمر يناهز 44 عامًا.

وزادت حالة الصدمة والتأثر بوفاة الباروني، بعدما لم تذكر المصادر الرسمية ولا وسائل الإعلام الكويتية تفاصيل بشأن الوفاة وأسبابها، خاصة أن الفنان كان يبدو في وضع صحي جيد، حيث يشارك في عمل درامي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والشهادة التي رواها فهد البناي تدعم ذلك.