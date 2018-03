آخر صورة للفنان الكويتي الراحل عبدالله الباروني

من الصبح والله مصدوم وموعارف شكتب عن هالانسان الخلوق الله يرحمه من ساعات وتحديدا امس كنت امثل معاه مشهد ونضحك وكنت اطفره كالعاده واخرعه من المرتفعات،واستغربت بعد ماخلص مشهده معاي من بعيد قتله يعطيك العافيه الباروني ناداني وحضني حيل ويقولي انت ممتع الشغل معاك فهوود الله يوفقك، ، واستغربت والله لاني مشتغل معاه من قبل اول مره يحضني بهالشكل .. واليوم انفجعنا بخبر وفاته ربي يرحمه برحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان يارب .. ادعوله جزاكم الله خير #انا_لله_وانا_اليه_راجعون #عبدالله_الباروني_في_ذمة_الله

A post shared by (بوصقر) فهد البناي (@fhad_albannai) on Mar 13, 2018 at 12:30am PDT