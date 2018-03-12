الفنانة ليلى إسكندر ترد على مهاجميها بعد ظهورها على التلفزيون السعودي

ردّت الفنانة اللبنانية، ليلى اسكندر، على مهاجميها بسبب ظهورها في التلفزيون السعودي بمناسبة يوم المرأة العالمي من خلال برنامج “حياتنا”.

وكتبت اسكندر عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”: “سأتلقى كل أنواع الشتائم إن كان هذا الثمن في حبك يا وطني الثاني والأول وطن حبيبي إلى الأبد شكرًا لتكريمي من القناة الأولى وعذرًا لمن استفزه، فعلًا غيري كان يستحق ولكن هذا لا يمنع أنني كنت ربما الوحيدة التي رضت أن تفرغ نفسها وتشارككم فرحتكم…آسفة إن أزعجكم حبي لكم ووفائي”.

ساتلقى كل انواع الشتائم ان كان هذا الثمن في حبك يا #وطني الثاني والاول ????????وطن حبيبي الى الابد ????شكرا لتكريمي من القناة الاولى وعذرا لمن استفزه✋????فعلا غيري كان يستحق ولكن هذا لا يمنع اني كنت ربما الوحيدة التي رضت ان تفرغ نفسها وتشارككم فرحتكم…اسفة ان ازعجكم حبي لكم ووفائي ???? — ليلى اسكندر (@laylaiskandar) March 11, 2018

وكان ناشطون انتقدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهور ليلى في لقاء على التلفزيون المحلي، معتبرين أنها “لا تمت لعاداتهم وتقاليدهم بصلة”.

وعلّقت المغردة ريما العتيبي قائلة: “يعني هل معد البرنامج كان بكامل وعيه وهو يستضيف ليلى اسكندر ع شاشة التلفزيون السعودي (المحافظ )!”.

وتزوجت ليلى من الفنان السعودي، يعقوب الفرحان، سرًا مدة عامين، قبل أن يخرج الفنان يعقوب في لقاء تلفزيوني في 2015 ويعلن هذا الزواج.

وسبق أن واجه الفرحان انتقادات لزواجه من لبنانية تعتنق الديانة المسيحية، حيث قال آنذاك إنه “لا ينظر إلى جنسيات الآخرين بل إلى قلوبهم، كما أن الدين علاقة بين الإنسان وربه”. وما لبثت ليلى اسكندر أن أعلنت لاحقًا إسلامها.

يذكر أن لليلى إسكندر مجموعة من الأغاني، كما شاركت بعدة أعمال خليجية على التلفزيون.