منة فضالي تسرق حبيب هيفاء وهبي

صرحت الفنانة المصرية منة فضالي أنها ستشارك في بطولة فيلم "حلاوة روح" مع الفنانة هيفاء وهبي.
وعبرت منة عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في هذا العمل السينمائي حيث أنها ستشارك البطولة مع مجموعة من ألمع نجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة هيفاء وهبي.
وعن دورها في المسلسل أوضحت منة فضالي أنها ستمثل دور امرأة لعوبة اسمها شادية، وستكون جارة الفنانة هيفاء وهبي في الفيلم وبدورها ستحاول الإستحواذ على حبيب هيفاء وهبي وتدمير حياتها بأي وسيلة ممكنة.
الفيلم من إخراج سامح عبد العزيزو، يشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة وصلاح عبدالله ومحمد لطفي.