وائل جسار يُعلن موعد حفله الأول في السعودية (صورة)

استقر المطرب اللبناني وائل جسار على السادس من أبريل المقبل ليكون الموعد النهائي لحفله الغنائي الأول، الذي يقيمه في المملكة العربية السعودية.

ويحيي المطرب اللبناني الحفل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، ليكون هو الحفل الثاني في المملكة بعد الحفل الذي أعلن المغني المصري تامر حسني أنه سيحييه في المدينة نفسها، بتاريخ الـ30 من مارس الجاري، والذي يعد أول حفل غنائي مختلط في المملكة، والذي نفدت جميع تذاكره بعد طرحها بساعتين وقبل ميعاد الحفل بـ28 يومًا.

ونشر جسار بوستر الحفل عبر إنستغرام، وأرفقه بتعليق: “لشعب السعودية العزيز كثيرًا على قلبي.. شكرًا جزيلًا لرسائلكم وترحيبكم الكبير، فخور جدًا وسعادتي كبيرة بتحقيق أحد أحلامي بالغناء للجمهور السعودي الذواق من على خشبة مسرح في السعودية، وتحديدًا في جدة (المدينة الاقتصادية)”.

وأضاف: “الفن السعودي يبقى من أبرز الفنون في الوطن العربي، ويكفي أن أقول إن عمالقة الفن العربي هم أبناء هذه الأرض الطاهرة (محمد عبده وطلاح مداح وعبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وغيرهم)، السعودية اليوم هي قلب العالم الإسلامي والعربي وعاصمة للسياسة والثقافة والفن.. ألتقيكم قريبًا من بلدي الثاني ومع الجمهور السعودي الأقرب لقلبي في ليلة موسيقية استثنائية بإذن الله”.

ويأتي تأكيد جسار على موعد الحفل في السادس من أبريل، بعدما كان قد نشر بوستر منذ أيام يحمل موعدًا مغايرًا للحفل، وهو الخامس من أبريل، ولكن بعد لحظات من الإعلان اضطر إلى حذف المنشور الخاص ببوستر الحفل من صفحته في إنستغرام، ليحدد موعدًا جديدًا وهو السادس من الشهر نفسه.

وتشهد المملكة تغييرات ثقافية واجتماعية، وخصوصًا بعد أول عرض أوبرالي يجسد قصة الحب الشهيرة عنتر وعبلة في مسرحية تم عرضها في جامعة الأميرة نورة، والذي جاء بعد أيام قليلة من إعلان السلطات السعودية عن خطط لبناء أول دار للأوبرا في المملكة.