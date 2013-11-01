بوليود تحتفل بعيد ميلاد إيشواريا راي

مومباي – تحتفل، اليوم الجمعة، النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة "إيشواريا راي باتشان" بعيد ميلادها الأربعين.

وقالت النجمة الهندية في مؤتمر صحفي عقدته في منزلها أنها ستحتفل مع الأسرة وخاصة مع ابنتها "aaradhya".

وأضافت أيشواريا أنّ ابنتها قد بدأت بالإحتفال بالفعل وبدأت تغنى لها "happy birthday" ولكن مع أضافت اسمها هي "aaradhya" ولقد استمتعوا جميعاً بما فعلته لأنها فعلت نفس الشيء الشهر الماضي فى عيد ميلاد جدها النجم "أميتاب باتشان".

وأكدت أيشواريا المتزوجة من النجم "أبهيشك باتشان" أنّ عيد ميلادها سيكون هادئاً هذا العام وأن أفضل هدية جاءت إليها هي وجود أبنتها "aardhya" .

وتعتبر أش أول ممثلة هندية يصنع لها تمثال من الشمع في متحف مدام توسو بنيويورك وبلندن وحصلت على العديد من الجوائزة منها جائزة أفضل ممثلة لفيلم "دهووم2" و"ديفداس" والعديد من الأفلام الأخرى.

تزوجت أش عام 2007 من النجم "أبهيشك باتشان" ابن النجم "أميتاب باتشان" بعد قصة حب رائعة توّجها الإثنان بالزواج في حفل اقتصر على حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

وعندما تذكر أيشواريا راي لابدّ أن يذكر معها قصتها الشهيرة مع النجم "سلمان خان" فعندما بدأت أش مسيرتها الفنية لم تكن أفلامها ناجحة فتعرّفت على سلمان ومثلت معه وبدأ يعرّفها على النجوم والمخرجين الكبار لكي تعمل معهم مثل "شاروخان" التي مثلت معه "ديفداس" وذهبت بسببه إلى مهرجان كان، ونشأت قصة حب بينهما استمرّت 5 سنوات.

وبعدما أصبحت أش نجمة ومطلوبة بدأت في الابتعاد عن سلمان بحجة أنه مسلم وهي هندوسية، ولن ينس أحد قصة تفريقها بين الصديقين "سلمان" و"شاروخان" أثناء تصوير فيلم "ديفداس" عندما أعطت أش لسلمان موقع تصوير خاطئ فغضب سلمان كثيراً وتوقع البعض أنه سيضربها لولا تدخل شاروخان ومن كثرة غضب سلمان قام بعمل حادثة أدت لمقتل شخصين وسلم سلمان نفسه إلى الشرطة بعدها وعند خروجه قامت بعمل مؤتمر صحفي ضده هي والنجم "فيفيك أوبيروي" ولكن كل نجوم السينما وقفوا إلى جانب سلمان ومن ضمنهم زوجها أبهيشك، وتم استبدال أش في كثير من الأفلام بنجمات أخريات بسبب ما فعلته مع سلمان.