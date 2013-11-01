كارول سماحة تتزوج مدنياً في قبرص

بيروت - تم مساء الخميس زواج النجمة اللبنانية كارول سماحة على رئيس مجلس إدارة قنوات النهار المصرية وصاحب جريدة اليوم السابع وليد مصطفى في قبرص.
هذا الزفاف الذي تأجل بسبب الوعكة الصحية التي ألمّت بكارول وفرضت عليها أن تلازم المنزل لـ 3 أشهر وكان من المفترض أن يتم في جزيرة سانتوريني اليونانية اقتصر فقط على الأهل والمقربين.
يذكر أخيراً أن سماحة نشرت صوراً لها منذ يومين على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تعلن فيها بأنها تقف على قدميها من جديد وأنها عادت لحياتها الطبيعية.
مبروك نقولها لكارول ونتمنى لها حياة سعيدة ومستقرة.