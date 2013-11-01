كارول سماحة تتزوج مدنياً في قبرص

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النجمة اللبنانية تتزوج من رئيس قنوات النهار المصرية وصاحب جريدة اليوم السابع في حفل اقتصر على الأقارب والمقربين.