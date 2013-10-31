نايا وريهانا.. وآخر صيحات الموضة

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الفنانة اللبنانية تتبع آخر صيحات الموضة في قص شعرها، وتقلد نظيرتها العالمية ريهانا في قص وصبغ شعرها باختلاف عشاقها بين مؤيد ومعارض للخطوة.