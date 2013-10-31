نايا وريهانا.. وآخر صيحات الموضة

نشرت الفنانة اللبنانية نايا صورة جديدة لها على موقع "إنستاغرام" للتواصل الإجتماعي، وذلك أثناء تواجدها عند الصالون الخاص بها.
ونشرت نايا الصورة بـ"لوك جديد" حيث قامت بقص شعرها من جهة واحدة بالكامل وصبغه بطريقة غريبة – شبابية عصرية -، حيث عمدت على صبغه بالأشقر من الأمام وبالأسود من الخلف، وهو ما شبهها بنظيرتها الفنانة الشهيرة ريهانا، التي تعبر من أوائل المطربات في اتباع الموضة.
وبعد إنتشار صورة نايا، إنهالت عليها التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي كافةً، وانقسمت بين معجب ومعارض لحلق نايا لشعرها من جهة واحدة، لكنهم إتفقوا على أن الخطوة جنونية.