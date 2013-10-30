أفضل 10 جامعات في العالم لعام 2013

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الولايات المتحدة تحتل الصدارة بواقع ٧ جامعات، في حين حصدت المملكة المتحدة المركز الثاني برصيد ٣ جامعات فقط .