أفضل 10 جامعات في العالم لعام 2013

أفضل 10 جامعات في العالم لعام 2013

الولايات المتحدة تحتل الصدارة بواقع ٧ جامعات، في حين حصدت المملكة المتحدة المركز الثاني برصيد ٣ جامعات فقط .

المصدر: من عبدالله دقامسة

أصدر موقع THE times higher education، المتخصص في تصنيف وترتيب جامعات العالم، تقريراً لعامي ٢٠١٢ – ٢٠١٣، عن أفضل جامعات العالم، حيث جاءت جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في صدارة أفضل ١٠ جماعات في العالم .

المركز الأول : معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا - أمريكا

المركز الثاني : جامعة هارفرد – أمريكا

المركز الثالث : جامعة أوكسفورد – بريطانيا

المركز الرابع : جامعة ستانفورد – أمريكا

المركز الخامس : معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا – أمريكا

المركز السادس : جامعة برنستون – أمريكا

المركز السابع : جامعة كامبريدج – بريطانيا

المركز الثامن : جامعة كاليفورنيا – بركلي – أمريكا

المركز التاسع : جامعة شيكاغو – أمريكا

المركز العاشر : إمبريال كوليدج لندن – بريطانيا

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