أفضل 10 جامعات في العالم لعام 2013

أصدر موقع THE times higher education، المتخصص في تصنيف وترتيب جامعات العالم، تقريراً لعامي ٢٠١٢ – ٢٠١٣، عن أفضل جامعات العالم، حيث جاءت جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في صدارة أفضل ١٠ جماعات في العالم .
المركز الأول : معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا - أمريكا
المركز الثاني : جامعة هارفرد – أمريكا
المركز الثالث : جامعة أوكسفورد – بريطانيا
المركز الرابع : جامعة ستانفورد – أمريكا
المركز الخامس : معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا – أمريكا
المركز السادس : جامعة برنستون – أمريكا
المركز السابع : جامعة كامبريدج – بريطانيا
المركز الثامن : جامعة كاليفورنيا – بركلي – أمريكا
المركز التاسع : جامعة شيكاغو – أمريكا
المركز العاشر : إمبريال كوليدج لندن – بريطانيا