تامر حسني وراء عدم أناقة زوجته!

إرم - (خاص) من هيا كنعان

الغريب في الأمر أنّ تامر حسني يقف وراء عدم أناقة زوجته. إذ يرفض “نجم الجيل” أن ترتدي الملابس المثيرة أو المكشوفة، مما يجعلها دوماً تختار الملابس الفضفاضة إرضاءً لزوجها الذي اتفق معها منذ بداية زواجهما على عدم ارتداء أي ملابس ملفتة. ويتردّد أيضاً أنه يحاول إقناعها بارتداء الحجاب.

ومن المعروف أنّه حين شاركت بسمة في الموسم الخامس من “ستار أكاديمي”، كانت ترتدي الفساتين والملابس المكشوفة وتضع المكياج الصارخ، لكنّها تخلت عن كل هذه الأمور منذ زواجها.