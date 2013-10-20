حسين فهمي يتزوج مواطنة سعودية

القاهرة - تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنان المصري حسين فهمي مؤخراً من مواطنة سعودية.
وكان الفنان حسين فهمي تعرّف على السيدة السعودية في العاصمة المصرية القاهرة حيث تمتلك منزلاً بمدينة السادس من أكتوبر، وطلب يدها من والدتها المقيمة في بيروت.
وتعتبر السيدة السعودية الزوجة رقم ستة بين زوجات حسين فهمي، وكان قد انفصل العام الماضي عن زوجته الخامسة؛ الممثلة المصرية لقاء سويدان، وقبلها الممثلة ميرفت أمين التي انفصل عنها عام 1986 وثلاث زوجات أخريات.
لقاء سويدان
وأنجب حسين فهمي كل من محمود ونائلة من زوجته الأولى "نادية محرم"، وابنته "منّة الله" من ميرفت أمين.
ميرفت أمين