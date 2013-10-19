20 فيلما في مهرجان سينما المرأة بالقاهرة

القاهرة ـ يقام في العاصمة المصرية الشهر القادم (مهرجان القاهرة الدولي لسينما المرأة) الذي أصبح منذ تأسيسه عام 2008 نافذة على أفضل أفلام النساء حيث تعرض دورته السادسة أفلاما روائية وتسجيلية ورسوما متحركة لمخرجات من العالم العربي وخارجه.

وقالت مديرة المهرجان أمل رمسيس السبت في بيان إن المهرجان الذي يقام بمبادرة مستقلة عنوانها (بين سينمائيات) سيفتتح يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني سيعرض الأفلام المشتركة في عدد من القاعات والمراكز الثقافية في القاهرة كما ينظم محاضرات وموائد مستديرة وورش عمل طوال فترة انعقاده.

وأضاف البيان أن المهرجان الذي يستمر سبعة أيام ستشارك فيه مخرجات يمثلن أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية منها الأرجنتين والبرازيل ورومانيا وفلسطين والهند والجزائر.

وتابع البيان أن المهرجان الذي يعرض "أحدث موجات السينما الجديدة على مستوى العالم" سيقدم جائزة قدرها 36 ألف جنيه مصري‫ (نحو 5224 دولارا) لأفضل فيلم ينال أكبر عدد من أصوات الجمهور‫ من خلال تصويت يتم عقب العروض.