بطلة “عقدة الخواجة”: الفنان الرداد أصر على أن أضربه بشكل حقيقي

تخوض الفنانة المصرية هنا الزاهد البطولة السينمائية الأولى لها من خلال فيلم “عقدة الخواجة” الذي تجسد خلاله شخصية كوميدية للمرة الأولى في السينما.

ومع عرض البرومو الخاص للفيلم، أثار مشهد صفع البطلة، للفنان حسن الرداد على وجهه، العديد من ردود الأفعال.

وقالت الزاهد في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”: “سعيدة للغاية بالعمل؛ خصوصًا أنني أتواجد مع مجموعة مميزة من الفنانين، على رأسهم الفنان حسن الرداد الذي سعدت بالتعاون معه”.

وأضافت: “في الحقيقة أنا ضربته بشكل قوي، وهو ما كان يخيفني في المشهد، ولكن الرداد ساعدني في المشهد ليظهر بهذا الشكل، وأصر على أن أضربه بشكل حقيقي حتى يخرج المشهد بشكل واقعي”.

من جانبه قال الرداد لـ “إرم نيوز”: “أتمنى أن ينال الفيلم رضا الجمهور، خصوصًا أنني أكرر التجربة الكوميدية من خلاله، إذ أجسد شخصية فارس؛ وهو شاب ابن بلد تقوده الظروف للوقوع في أزمة كبيرة”.

وعن مشهد الصفعة التي تعرّض لها في الفيلم يقول: “نقدّم عملًا كوميديًا ، والأعمال الكوميدية بها العديد من تلك المواقف، والمشهد نفسه موظف دراميًا؛ ولم يكن إضافة والسلام”.

وأردف: “أراهن على الفنانة هنا الزاهد التي تشارك في العمل، وأعتبرها حصانًا أسود للموسم السينمائي”.

ويدور “عقدة الخواجة” في إطار كوميدي أكشن، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وحسن حسني، ومحمد لطفي، وسامية الطرابلسي، وماجد المصري، وهو من تأليف هشام ماجد وشيكو، وإنتاج أحمد السبكي وإخراج بيتر ميمي.