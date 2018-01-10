أيمن زيدان يشارك بعرض مسرحية “اختطاف” في تونس (صور)

وصل الفنان السوري القدير أيمن زيدان وفريق مسرحيته “اختطاف” إلى تونس، للمشاركة في الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي، والتي تبدأ فعالياتها اليوم الأربعاء.

وكتب الفنان القدير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك “وصل فريق العرض المسرحي إلى تونس لتقديم عرض”اختطاف”خارج المسابقة؛ لأن نص المسرحية ليس عربياً وسيعرض مع مجموعة من العروض الاحترافية.”

وحققت “اختطاف” لدى عرضها في سوريا نجاحاً جماهيرياً كبيراً مع أسلوب زيدان ورؤيته لمعالجة نص داريو فو وإخراجه على الخشبة، وهو المهتم دائماً بالمضمون والقيمة الفكرية والإنسانية في أعماله التي يقدمها.

وتتناول “اختطاف” سلطة رأس المال وتأثيرها على الدولة، واعتمد الفنان الكبير أيمن زيدان على الممثلين الشباب الموهوبين، انطلاقاً من قناعته أنه لابد من الإيمان أن هؤلاء الشباب هم الجيل القادم وهم من سيتابعون المشوار.

واختار زيدان لأداء الأدوار لوريس قزق، ونجاح مختار، وتوليب حمودة، ولجين اسماعيل، وانطوان شهيد، وخوشناف ظاظا.