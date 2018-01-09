فاجأت الجمهور الخليجي باعتزال التمثيل.. من هي الفنانة هيفاء حسين‎؟

أعلنت الفنانة البحرينية هيفاء حسين خبر اعتزالها الفن والتوقف كليًا عن العمل، وكان قد لقي الخبر استياءً كبيرًا من قبل جمهورها، بعد أن أعلنته رسميًا عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”.

وكانت الفنانة البحرينية قد بدأت حياتها الفنية كهواية في برامج مسابقات الغناء، في فترة أواخر تسعينيات القرن العشرين، ثم بدأت المشاركة بالأدوار الصغيرة حتى استطاعت الوصول لأدوار أكبر، حتى منحتها قناة دبي دور البطولة في مسلسل اللقيطة، حيث حققت خلاله نجاحًا كبيرًا.

وتميزت الفنانة البحرينية بشخصية “ريتاج” التي أدتها في المسلسل الإماراتي “خيانة وطن”، عن رواية “ريتاج” للكاتب حمد الحمادي. حيث لعبت دور فتاة تتعرض لعدة صدمات في حياتها وتكتشف أن والدها يدير مجموعة من الخونة الذين يخططون لإحداث بلبلة في البلاد.

وتزوجت الفنانة، وهي من مواليد العام 1979، مرتين وكان زوجها الأول هو والد ابنها سعد، ولكنهما انفصلا بعد ذلك، ثم تزوجت بعد ذلك الممثل والمنتج الإماراتي حبيب غلوم في عام 2010، بعد قصة حب أثارت جدلًا، خاصة أن الفنان حبيب يكبرها بعشرين عامًا، حيث وافقت على أن تكون الزوجة الثانية للفنان غلوم، الذي أبقى زوجته الأولى في عصمته وله منها أبناء.

وشاركت حسين بالعديد من الأعمال أشهرها ” اللقيطة”2005م ، “نيران” 2000م ، “القدَر المحتوم ” 2001م ،”حكم البشر” 2002م ،”يوم آخر” 2003م ، “نجمة الخليج” 2006م .

كما أن دورها في مسلسل ” ليلى” لاقى رواجًا كبيرًا مع الممثل العُماني إبراهيم الزدجالي، والذي كان يتكون من ثلاثة أجزاء متتالية من عام 2009م إلى عام 2011م.

وشاركت الفنانة هيفاء حسين في فيديو كليب للفنان حسين الجسمي عام 2009م، تحت اسم “صمت القلب”.