مصر.. صدور قرار قضائي جديد بحق فريق كليب “بص أمك”

قررت النيابة المصرية اليوم الإثنين حبس القائمين على الكليب المثير للجدل “بص أمك” 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، بتهمة التحريض على الفسق من خلال الفيديو الذي حمل إشارات وإيحاءات جنسية.

وأمرت نيابة الجيزة بحبس كل من سمير أحمد مخرج ومنتج كليب “بص أمك”، والفنان مجدي عبدالحليم الذي ظهر في الكليب، بعدما وجهت لهم اتهامات التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

وفي وقت سابق اليوم ألقت أجهزة الأمن القبض على أحمد وعبدالحليم، بعد أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة، لاتهامهما بالاشتراك مع بطلة الكليب “ليلى عامر” في الاتهامات المسندة إليها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت بطلة كليب “بص أمك” للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية، وقررت محاكمتها أمام محكمة جنح قسم الجيزة على خلفية تلك الاتهامات.

وفحصت مباحث حماية الآداب فيديو كليب “بص أمك ” بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قالت إن فيه خدشًا للحياء العام وتحريضًا على الفسق والفجور، طبقًا لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات لوجود إيحاءت جنسية، ومن المقرر تحريك دعاوى قضائية ضد كل من ساهم في تقديم هذا العمل الفني.

يشار إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المطربة المصرية بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور والرذيلة من خلال ظهورها في كليب إباحي.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة كليبات مماثلة وصفها النقاد بـ”الإباحية” مثل “سيب إيدي” و”عندي ظروف”.