بالصور.. حرب الأزياء بين ميلانيا وإيفانكا أشعلتها سيدة ثالثة بالبيت الأبيض

تخفي أروقة السياسة دائمًا خبايا وأسرارًا كثيرة؛ ما يفتح شهية الكثير من الكتاب والصحافيين للهاث وراءها، وهو ما حدث مع صاحب كتاب “الغضب والنار في بيت ترامب الأبيض”، الذي نشر كتابه الخميس الماضي، وتسبب بصخب سياسي مستمر حتى الآن.

وكشف الكتاب عن تفاصيل مثيرة بشأن نساء البيت الأبيض، وما يدور خلف الكواليس بينهن، والحرب الباردة التي تمارسها كل واحدة منهن.

ولكن مفاجأة الكتاب لم تتعلق فقط بكلتا السيدتين ميلانيا وإيفانكا ترامب، بل سلط الضوء -أيضاً- على سيدة تدعى هوب هيكس أصغر مستشاري ترامب، ودورها في تأجيج الصراع حتمًا بين ميلانيا وإيفانكا.

وعمدت هوب السيدة التي توصف بحدة ذكائها، إلى مجاراة كل من ميلانيا وإيفانكا في أزيائهما التي تعتمدانها في محاولة جذب الأنظار إليهما كسيدتين تتمتعان بالسلطة والقوة في البيت الأبيض.

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