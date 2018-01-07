“إنستغرام” يحذف رسالة شريهان إلى عهد التميمي (صور)

أثار حذف موقع “إنستغرام” رسالة وجَّهتها الفنانة المصرية “شريهان” إلى الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت “شريهان” أمس السبت رسالة إلى “عهد التميمي” المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للتضامن معها، وقالت إنها تعتبرها بمثابة “ابنتها، وابنة الأمة العربية كاملة”، معربة عن تمنياتها أن تخرج من المعتقل لتقبّلها.

لكن الفنانة ومتابعيها فوجئوا يوم الأحد بحذف الرسالة المؤثرة، وعلقت “شريهان” خلال تغريدة أخرى عبر “تويتر”، قائلة: “حذفت إدارة إنستغرام رسالتي لك يا صغيرتي سنًّا، لكنك كبيرةٌ، وعظيمةٌ جدًا، إرادةٌ، وصبرٌ، وإصرارٌ، وصمودٌ”.

وأضافت: “صوتك هو الحق، يا من قلتي إن الاحتلال يمنعني من أن أحلم، صوتك هو الحق يا عهد، اللّهم لا تجعلني أقول، أو أؤيّد، أو أدعم، غير الحق”.

وبعدما تفاعل الجمهور مع الفنانة مستهجنين حذف موقع “إنستغرام” للرسالة، غرَّدت شريهان متسائلة: “بماذا تفسّرون حذف رسالتي إلى صغيرتي عهد التميمي جميلة فلسطين، من على صفحتي الرسمية في إنستغرام؟”.