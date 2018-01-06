إحالة بطلة كليب “بص أمك” للمحاكمة

أحالت النيابة العامة في مصر بطلة كليب “بص أمك”، ليلى عامر، إلى محكمة جنح قسم الجيزة؛ لبدء محاكمتها بتهمة خدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، فضلًا عن الإيحاءات الجنسية في الأغنية.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، عن مصدر قانوني قوله: إنه كان من المقرر أن توقع المتهمة على أمر إحالتها إلى محكمة الجنح، اليوم السبت، إلا أنه تم تأجيل الإجراء لدواعٍ أمنية، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة محاكمتها خلال أيام.

وقالت “عامر” أمام القاضي، إنها هي من ظهرت في الفيديو المتداول، إلا أنها نفت أنه احتوى أي ألفاظ غير لائقة.

وأكدت أن الكلام الوارد في الفيديو متداول بين الشعب، قائلة: “المصريين بيقولوا أكتر من كده”، مؤكدة أن المسؤول عن الكلمات هو مؤلف الأغنية.