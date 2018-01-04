بالصور.. “قبلات” تجمع ليلى علوي مع مخرج مصري تثير جدل المعجبين

أثارت الصور التي نشرها المخرج المصري، محمد سامي، مع الفنانة ليلى علوي، عبر حسابه على موقع “إنستغرام” حالة من الجدل، بعد تبادل القبلات بينه وبين الفنانة.

ولم يكتفِ سامي بنشر الصور فقط، بل علّق عليها بعبارة: “ليلى علوي.. قلبي الضعيف يتمزق”.

وعلّق نشطاء على الصور بعبارات من بينها: “والله إحنا كلنا قلبنا بيتمزق زيك بالضبط”، و”كلنا والله مش أنت بس”، بينما تضمنت التعليقات الحديث عن موقف زوجته الفنانة الشابة، مي عمر، حال رؤيتها تلك الصور بتعليق: “آه لو شافتك مي عمر”.

والتقط سامي الصور بطريقة “السيلفي”، لتستمر تعليقات المعجبين، التي عبّرت عن حبهم للمخرج الشاب، والفنانة الكبيرة.

ومحمد سامي، مخرج مصري من مواليد 1983، وعُرف كمخرج للأغاني المصورة، التي لاقى بعضها نجاحًا لافتًا، منها أغاني الفنانة هيفاء وهبي وتامر حسني، ولم يكتفِ المخرج بالعمل في مجال إخراج الأغاني المصورة، وإنما امتد نشاطه لتتنوع أعماله بين السينما والتلفزيون.