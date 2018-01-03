بالفيديو.. شعبان عبدالرحيم يدافع عن بطلة “بص أمك”

أكد المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الأبراشي، أمس الثلاثاء، أن مغنية فيديو كليب “بص أمك” ليلى عامر، “بنت غلبانة”.

وكشف عبدالرحيم في المداخلة، أنه يعرف “ليلى” جيدًا، وأنها فتاة “غلبانة”، لافتًا إلى أنه “ربما هناك من خدعها، وأغراها بالشهرة السريعة”.

وأضاف أن الفتاة: “تغني بشكل جيد”، خاصة بعد أن قدم معها أغنية سابقًا، مبينًا أن: “الأغنية لا يجوز أن تدخل البيوت، ولا ينفع أن يسمعها أحد، ورغم عدم وجود كلمات بذيئة في الأغنية؛ ولكن تحويرها هو المشكلة”.

بدوره، قال الإعلامي الأبراشي أن الأمر يتجاوز “ليلى” إلى ظاهرة متكررة في الآونة الأخيرة، وأن مسألة الإجراءات، التي تتخذ ضد مطربين على غرار “ليلى” لم تحد منها، بل في كل مرة تظهر أغنية مبتذلة جديدة على الساحة الفنية.

وكانت النيابة العامة في مصر قد قررت، أمس الثلاثاء، حبس ليلى عامر، بتهمة خدش الحياء والتحريض على الفسق والفجور، بعدما ثبت وجود إيحاءات جنسية في الأغنية.