شاهد.. فيديو كليب جديد لبطلة “بص أمك” بصحبة شعبان عبدالرحيم

ظهرت المطربة المصرية المثيرة للجدل “ليلى عامر” بطلة كليب «بص أمك» في أغنية جديدة بصحبة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، وهو ما اعتبره بعض النشطين تهديدًا لمسيرة المطرب الشعبي بعد الحكم بحبس الأولى.

وقررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء2 يناير 2018، حبس بطلة الكليب المثير للجدل “بص أمك”، بتهمة خدش الحياء والتحريض على الفسق والفجور، طبقًا لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات، بعدما ثبت وجود إيحاءات جنسية بالأغنية.

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، مقطع فيديو لأغنية جديدة لمطربة كليب «بص أمك» المثير للجدل، مع المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قررت شطب عضوية المطربة “سامية عبد الغفار محمود”، الشهيرة بـ”ليلى عامر”، لما بدر منها في الكليب الخاص بأغنية “بص أمك”، الذي تم إذاعته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المحامى أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المطربة المغمورة ليلى عامر، صاحبة كليب “بص أمك”، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.