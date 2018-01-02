إليسا تعلق على حادثة “الإساءة” لمعجبة في الإمارات (فيديو)

خرجت الفنانة اللبنانية إليسا عن صمتها، وردت على الانتقادات، التي وجهت لها بسبب الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، وتضمن كواليس من حفلها في دبي ليلة رأس السنة، وتصرفت خلاله بشكل غير لائق مع إحدى المعجبات.

وقالت إليسا عبر صفحتها بموقع “تويتر”، إن الفيديو تم تداوله، وأخذ الكثير من الوقت من بعض الأشخاص، الذين يعانون من الفراغ، خلال اليومين الماضيين.

وأضافت أن جمهورها يعلم جيدًا مدى احترامها لهم، وحقيقة الأسلوب، الذي تتبعه في التعامل معهم، لا أكثر ولا أقل.

ورفضت الفنانة وفق ما أظهره الفيديو المتداول، التقاط صورة مع معجبة، أبعدها الحارس الشخصي عن طريق إليسا، بشكل غير لطيف.

وانقسم رواد مواقع التواصل ما بين رافض لموقف إليسا، إذ قالوا إنه ليس أول موقف غير لائق لها مع المعجبات، وتتعمد التعامل معهن بتعالٍ، في حين رفض آخرون انتقادها، وأشاروا إلى أنها كانت في عجلة من أمرها، ولم يكن لديها وقت لالتقاط أي صور.