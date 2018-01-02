بالفيديو.. زفاف فرح الهادي وعقيل الرئيسي يلفت الأنظار

أقام الفنانان الكويتيان الشابان فرح الهادي وعقيل الرئيسي، أمس الإثنين، حفل زفافهما المنتظر، والذي لفت الأنظار إليه لفخامته، بعد عقد قرانهما منذ نحو شهرين.

ووثقت بضعة مقاطع “سناب شات” حفل الزفاف، الذي شغل متابعي الفنانين فرح وعقيل، عبر مواقع التواصل. وتألقت فرح بفستان زفاف ألماسي، كما طغت على الحفل الورود البيضاء والوردية.

وكانت فرح قد ظهرت في مقطع فيديو سابق، وهي تستعد لحفل زفافها، وقد قامت بتغطية وجهها؛ كي لا تظهر بالماكياج قبل موعد الحفل، وعرضت فستان زفافها، وبدت متأثرة، وعلى وشك البكاء، قبل دخولها لصالة العرس حيث استقبلتها الموسيقى، والأغاني الشعبية.

وتغزل عقيل الرئيسي بزوجته فرح قبل دخولها الصالة، بكلمات مؤثرة: “أحمدالله؛ أنه وفقني بفرح، وصارت زوجتي؛ رغم كل الظروف، وأنا أدري إنج خايفة بهاللحظة، مثل ما وثقتِ فيني واستمديتِ قوتك مني، أنا بعد استمديت قوتي منج، أبيج تدخلين بحب الله، عسى الله يسهلج كل خطواتج، فديت يافروحي هالطلة وإذا تبين عيوني أعطيتج دخلي مثل ما وعدتج”.

ورصد مقطع “سناب شات” لحظة دخول عقيل الرئيسي، برفقة فرقة شعبية، وأهازيج لصالة الفرح، مرتديًا الثوب الخليجي التقليدي.

وبدا العروسان سعيدان للغاية، وهما جالسان معًا على مقعدهما، بينما تخللت الحفل عروض من التقاليد الشامية والخليجية.

كما وثقت شقيقة فرح، الفنانة شوق الهادي، لقطات قبل حفل الزفاف، وسعادتها بزفاف شقيقتها، حيث بدت منهمكة بمساعدتها، وقد ظهرت بفستان أسود أنيق.

وظهرت شوق في مقاطع “سناب شات”، وهي ترقص معبرة عن فرحتها بزفاف أختها، فيما استغل بدر – الذي نشبت خلافات حادة بينه وبين زوجته شوق مؤخرًا بعد أن اتهمته بضربها وإذلالها – المناسبة طالبًا من جمهوره عدم مشاركته أخبار زوجته شوق ورقصها في حفل الزفاف، حيث وصفها هي والحضور بـ”السحلية” و “ضفدع”: “الله يخليكم ما فيه داعي تمنشننوني على أي حيوانات بشرية، كلش ما فيه داعي، ليش أبي أستانس.. بالسنة الجديدة، (..) الناس براس السنة تستانس مو تنكدون علينا، ما كان فيه داعي (..) سحالي ترقص وضفادع بشرية، ضفدع يرقص، سحلية ترقص، أنا شنو المفروض أسوي (..)”.